Es ist selten, dass aus FDP und Linkspartei ähnlich lautende politische Forderungen kommen. Liberalen-Chef Christian Lindner sagte in einem "Bild"-Onlinestream am Sonntag, es brauche eine gesteigerte "Krisenproduktion" von Impfstoffen, um die Pandemie schnell in den Griff zu bekommen. Dafür regte er an, Biontech und Pfizer könnten Produktionslizenzen an andere Hersteller weitergeben. Die Bundesregierung solle prüfen, wo es noch freie Kapazitäten gebe.