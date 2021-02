...kam im September 2014 zu Biontech. Zuvor war er bei der Novartis International AG tätig, wo er von Mai 2012 bis August 2014 die Positionen des Vizepräsidenten und Finanzvorstands (CFO) für die Division Sandoz in Nordamerika innehatte. Dr. Sierk Poetting begann seine Karriere als Berater bei McKinsey & Company. Er hat einen Master of Science in Optical Sciences der Universität von Arizona und einen Doktortitel in Physik der Ludwig-Maximilians-Universität in München.



Quelle: Biontech