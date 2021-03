Haas: In unserer laufenden Studie geht es um das Wuhan-Virus, also um das Original. Wie unsere kürzlich publizierten präklinischen Daten belegen, können aber auch einige Varianten mit unserem aktuellen Impfstoffkandidaten adressiert werden. Diese Erkenntnisse über Mutanten fließen zudem in die weitere Impfstoffentwicklung ein. Wir arbeiten bereits mit der Taskforce der britischen Regierung zusammen, wo extrem gute Wissenschaftler schon an neuen Mutanten forschen. Sie prognostizieren, welches Virus das nächste sein könnte. Das Ziel ist es, die mRNA damit schneller zu kodieren und den Wirkstoff anzupassen.