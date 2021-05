Er muss Impfstoff jeweils für die kommende Woche bis Dienstag bestellen, um dann am Donnerstag zu erfahren, was es am Montag tatsächlich gibt oder nicht. "Es tut mir leid" ist deshalb in seiner Praxis die meistgesprochene Botschaft. Dann, wenn er oder die Arzthelferinnen sagen müssen, dass immer noch nichts geht, dass Patienten warten müssen oder sich im Impfzentrum bemühen müssen.