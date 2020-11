Bringen Corona-Impfstoffe Herdenimmunität?

...gibt an, wie viele Menschen eine mit einer bestimmten Krankheit infizierte Person unter normalen Umständen ansteckt. Das hoch infektiöse Masernvirus zum Beispiel hat einen geschätzten R-Wert von zwölf oder höher. Eine Herdenimmunität tritt deshalb erst ein, wenn mindestens 92 Prozent einer Gruppe immun sind.



Beim Coronavirus ist der genaue R-Wert gar nicht bekannt, sagt Winfried Pickl, Professor für Immunologie an der Medizinischen Universität Wien. Da viele Länder noch immer weit von normalen Verhältnissen entfernt seien, müsse man davon ausgehen, dass der R-Wert von Covid-19 "näher bei vier als bei zwei" liege, erklärte er. Denn trotz umfassender Schutzmaßnahmen habe der R-Wert etwa in Österreich oder Deutschland in der Nähe von 1,5 gelegen.