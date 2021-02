"Das sind auf jeden Fall gute Ergebnisse, die wir auch so ein bisschen so erwartet haben", so Sander. Es handele sich bei der britischen Studie um eine Zusammenfassung von vier verschiedenen Studien zum Astrazeneca-Impfstoff. Sie zeigten



wie sich die Wirksamkeit des Impfstoffs auch nach verschiedenen Impf-Intervallen verhalte

und ob auch geimpfte Personen Corona-positiv werden können, ohne dass sie krank würden.