Ein Antigentest am 5. Mai soll klären, wer von den etwa 200 Personen, die am Mittwoch vormittags geimpft wurden, kein Vakzin erhalten hat. Sie sollen am 12. Mai geimpft werden. Der DRK-Mitarbeiterin wurde nach Angaben des DRK-Kreisverbandes inzwischen fristlos gekündigt.