Insgesamt kommt es bisherigen Erkenntnissen zufolge aber bei allen drei bisher in Deutschland zugelassenen Impfstoffen nur äußerst selten zu schweren Nebenwirkungen. Nach Angaben von Biontech/Pfizer und Moderna gab es bei keinem der Probanden in den Testläufen ernste Nebenwirkungen, also lebensbedrohliche Folgen oder dauerhafte Beeinträchtigungen, in seltenen Fällen kam es zu allergischen Reaktionen.