"Das Ungewöhnliche daran ist aus unserer Sicht ja nur, dass man die Testphase gleich in einem Experiment in der Bevölkerung gemacht hat. Das ist ungewöhnlich und auch bei uns und auch in allen anderen westlichen Ländern so nicht möglich. Aber das ist nun mal so gemacht worden", sagt Thomas Mertens, Leiter der Ständigen Impfkommission (STIKO) des RKI.