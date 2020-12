"Stand heute, 14.12.2020, können wir im Sommer mit einer so hohen Zahl erstens an Impfdosen und zweitens auch in einer Beschaffenheit an Impfdosen rechnen, also, dass man sie auch logistisch nicht bei -70 Grad transportieren und lagern muss." So könnten im Sommer weite Teile der Bevölkerung geimpft werden bzw. jedem der will in Deutschland könnte dann ein Impfangebot gemacht werden.