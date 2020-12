Für die Lieferung in die Länder ist der Hersteller Biontech/Pfizer zuständig, wie eine Sprecherin des Bundesgesundheitsministeriums erläutert. Die Lastwagen mit den Impfseren rollen in die Anlieferungsstellen der Länder, die sich an geheim gehaltenen Orten befinden. Von dort aus werden sie an die Impfzentren verteilt, wo mobile Imfteams sie abholen - so handhabt das etwa Hessen - oder direkt an die Alten- und Pflegeheime, wie Nordrhein-Westfalen es macht.