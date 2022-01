Auch bei den Vektorimpfstoffen wie Astrazeneca, Johnson & Johnson und Sputnik V geht es darum, den Bauplan für die Spike-Proteine des Coronavirus in den menschlichen Körper zu schleusen. Die mRNA wird jedoch nicht direkt gespritzt, sondern in ein speziell präpariertes Trägervirus eingebaut - einen sogenannten Vektor.



Als Vektor dient ein harmloses Erkältungsvirus von Affen (Adenoviren). Der Vektor dringt in die Körperzelle ein und gibt dort die mRNA, also die Bauanleitung für das Spike-Protein, wieder frei. Ansonsten ist das Trägervirus wirkungslos. Die Körperzelle bildet die Spike-Proteine nach Bauplan. Aber anders als bei den mRNA-Impfstoffen liegen diese nicht an der Oberfläche der Körperzelle, sondern sind frei beweglich. Das Immunsystem erkennt sie als fremd und produziert Abwehrstoffe - Antikörper und T-Zellen.



Der russische Impfstoff Sputnik V nutzt zwei Adenoviren (Ad26 und Ad5) als Vektoren. Sie werden getrennt verabreicht - Ad26 in der ersten Dosis und Ad5 in der zweiten. Dies soll die Wirkung des Impfstoffs verstärken.