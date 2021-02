Bei den ersten Studien eines Medikaments, in denen wenige und nur gesunde Probanden beobachtete werden, sind bis heute meist männliche Teilnehmer dabei. Dem Verband der forschenden Pharmaunternehmen zufolge müssen die Ergebnisse aber anschließend mit Frauen überprüft werden. In den Studien der Phase II und III, in denen eine Erprobung an Erkrankten stattfindet, sind mehr Frauen dabei als in Phase I.



Frauenanteil Phase-I-Studien: 10 bis 40 Prozent



Frauenanteil Phase-II und Phase-III: 30 bis 80 Prozent



Das Test-Verhältnis sollte sich idealerweise an der tatsächlichen Geschlechterverteilung der Krankheiten orientieren.