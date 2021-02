Die jetzige israelische Studie untersuchte die Wirksamkeit des Impfstoffs bei der massenhaften Anwendung. Die Untersuchung fand zwischen dem 20. Dezember und dem 1. Februar statt - also in einem Zeitraum, in dem sich die britische Virus-Variante bereits in Israel ausbreitete, was die Untersuchung umso aussagekräftiger macht.