Wendtner: Leider hat in der Bevölkerung eine Impfmüdigkeit eingesetzt. Wir sehen es an rückläufigen Impfzahlen. Es werden Impftermine zum Teil abgesagt oder einfach nicht wahrgenommen. Es gibt Gruppen, wie etwa Krebspatienten, die sehr motiviert zum Impfen gehen. Das ist gut, aber wir brauchen die Impfung in der Breite für die gesamte Bevölkerung.