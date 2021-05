Das Potsdamer Harding-Zentrum für Risikokompetenz hat die EMA-Zahlen mit Blick auf eine Inzidenz von 120 umgerechnet - also einer Infektionsrate, die derjenigen in Deutschland nahekommt. Auch diese Analyse zeigt: Selbst bei einer Inzidenz von 120 überwiegen in allen Altersgruppen die Vorteile einer Impfung die möglichen Nebenwirkungen von Astrazeneca.