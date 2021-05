So lange die derzeitige Impfverordnung gilt, muss die festgeschriebene Reihenfolge auch in Betrieben eingehalten werden. Darum wären Impfungen durch Betriebsärzte zunächst nur sinnvoll in Betrieben, in denen die Beschäftigten nach der Impfverordnung sowieso privilegiert sind: Beispielsweise in medizinischen Einrichtungen, in der Wasser- und Energieversorgung, Transport- und Verkehrswesen etc.