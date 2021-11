Geimpft oder ungeimpft - eine Gewissensfrage?

Seit Beginn der Pandemie wird an der Universität Konstanz zur Impfbereitschaft geforscht. Die Hauptgründe für Impfskepsis seien "Zweifel an der Wirksamkeit der Impfung, Angst vor Langzeitfolgen, Druck durch die Öffentlichkeit und fehlendes Vertrauen in die Regierung", so Psychologin Katrin Schmelz.