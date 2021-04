Viele EU-Staaten verfehlen Impfziele

Laut der EU-Krankheitsbekämpfungsbehörde ECDC haben 14,2 Prozent aller Erwachsenen in der EU bisher eine erste Dosis der Corona-Impfung erhalten. In Deutschland sind es 12,9 Prozent. Die zweite Dosis bekamen demnach in der EU 6 Prozent, in Deutschland 5,6 Prozent.