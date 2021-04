Sie leben in Mehrbettzimmern, teilen sich Küche, Bad und Flur mit den Bewohnerinnen und Bewohnern eines ganzen Flurs. Wer in einer Sammelunterkunft lebt, kann sich auf Grund der beengten Wohnsituation nur bedingt an Abstands- und Hygieneregeln halten. Dass das Infektionsrisiko höher ist, haben Ausbrüche in Gemeinschaftsunterkünften von Schlachthöfen, aber auch in Asylbewerberheimen gezeigt.