Eine wichtige Rolle spielt die Geschichte der beiden Länder: Weil Spanien ab 1963 dank Impfungen eine Polio-Epidemie überstehen konnte, an der zuvor Tausende Kinder gestorben waren, hatten die in Europa aufkommenden Impfgegner hier kaum eine Chance – anders als etwa in Deutschland oder Frankreich. Ähnlich war es in Portugal: In den 70er-Jahren konnte dank Impfungen die Kindersterblichkeit deutlich gesenkt werden. Impfen ist also in Bevölkerung und Politik kaum umstritten.