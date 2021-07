Ob die verpflichtende Masern-Impfung für Kita- und Schulkinder sowie für das Personal in entsprechenden Einrichtungen bisher erfolgreich gewesen ist, lasse sich allerdings nur schwer beurteilen, erläutert Sprengholz. Zwar seien die Infektionsfälle im letzten Jahr deutlich zurückgegangen, dies hätte aber vor allem an der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Kontaktbeschränkungen und Kita-Schließungen gelegen. Zudem wurde die Übergangsfrist wegen der Pandemie angepasst, sodass Impfnachweise erst bis Ende 2021 erbracht werden müssen. Die Wirkung der Masernimpfpflicht lasse sich deshalb erst in den kommenden Jahren beurteilen.