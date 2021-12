Jeden Tag wird die Corona-Sau durchs mediale Dorf getrieben, am späteren Abend in Talkshows wird weitergeredet. Es wird differenziert, argumentiert und das Thema aus allen möglichen Perspektiven beackert. In unzähligen Beiträgen in den diversesten Sendungen wird über die Lage weltweit berichtet, schätzen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Situation ein, zeigen die Versuche derjenigen, die mit dem besten Willen retten wollen, was zu retten ist. Dabei wäre das Wichtigste der Aufruf "Lasst Euch impfen - jetzt!". Damit wir wenigstens der nächsten Welle etwas entgegenzusetzen haben - und es eine Impfpflicht für alle gar nicht erst braucht.