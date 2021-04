Was mir aber auch klar wird: Ich bin gar nicht auf das Bundesland beschränkt, in dem ich wohne und gemeldet bin. In Deutschland darf man die Ärzte frei wählen - ganz anders als in Großbritannien, dort bekommt man einen Arzt zugewiesen. Weil der Bund die Corona-Impfung bezahlt, kann ich meine Anfragen auch an Praxen in Hessen richten, wo meine Prio-Gruppe ebenfalls dran ist.