Wird der Corona-Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer auch in der EU zugelassen? Am Montag will die Europäische Arzneimittelagentur EMA ihre Beurteilung zu dem Impfstoff abgeben. Was weiß man bislang über das Präparat? Antworten auf die wichtigsten Fragen.