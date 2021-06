Paul-Ehrlich-Institut überlastet - Das Daten-Desaster

Bei jeder Meldung müssen Mediziner prüfen, ob es sich um eine schwerwiegende Reaktion handelt, erklärt Stöcker. "In so einem Fall geht dann umfangreiche Recherchearbeit los." Rund 4.000 Meldungen für schwerwiegende Reaktionen kamen in nur einem Monat dazu, so dass die Mediziner laut Stöcker keine Zeit hatten, die App-Berichte auszuwerten.