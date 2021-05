In Hessen, dem Saarland, Sachsen und Rheinland-Pfalz können sich Menschen aus der Priorisierungsgruppe 3 bereits registrieren lassen. Ab dem 3. Mai kommen Berlin und Menschen mit Vorerkrankungen aus Baden-Württemberg hinzu, am 6. Mai Schleswig-Holstein. In manchen Ländern sind zudem einzelne Personengruppen aus Priorität 3, etwa Lehrer, schon berechtigt.