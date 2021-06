Das Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI), also das deutsche Pendant zur Stiko, hat die Impfung für Schwangere empfohlen. Begründet wird die Empfehlung mit Beobachtungen aus den USA. Dort hätte es bei über 90.000 geimpften Schwangeren keine Komplikationen gegeben, erklärt das JCVI.



Für Schwangere werden in Großbritannien die Vakzine von Pfizer und Moderna empfohlen.