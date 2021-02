"Die Anzahl der nach Covid-19-Impfung gemeldeten Todesfälle ist derzeit nicht höher als die Anzahl der Todesfälle, die auch ohne Impfung in der geimpften Altersgruppe natürlicherweise zu erwarten wären", sagt Cichutek - und knüpft an das an, was er bereits am Freitag bei der Bundespressekonferenz erklärte: