Mertens: Aus ethischen Gründen werden sicherlich zuerst Menschen drankommen, die ein sehr hohes Risiko haben, an Covid 19 schwer zu erkranken und möglicherweise zu versterben. Wichtig ist natürlich auch, Menschen zu schützen, die diese pflegen. Dann gibt es natürlich auch die Überlegung, wen muss ich impfen, damit ich möglichst die Virusausbreitung in der Bevölkerung hemmen oder unterdrücken kann. Das ist das, was die meisten Menschen besonders interessiert: "Wann kann ich wieder Party machen?"