Zumindest in den USA scheinen die Hilferufe und die Kritik angekommen zu sein. Die "Washington Post" und die "New York Times" berichteten übereinstimmend, dass die US-Regierung 500 Millionen Impfdosen kaufen und an ärmere Länder spenden wollen. US-Präsident Joe Biden wolle das vor oder auf dem am Freitag beginnenden G7-Gipfel in Großbritannien verkünden. Das wäre ein erster großer Schritt in die richtige Richtung.