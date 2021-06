So oder ähnlich werden Patientinnen und Patienten im ganzen Land enttäuscht. Denn während die Impfkampagne gegen das Coronavirus mit dem Einstieg der Hausärzte nach Ostern kräftig an Schwung gewann, sinkt die Zahl der Erstimpfungen seit Anfang Mai deutlich. In der Woche vom 26. April bis 2. Mai erhielten noch 3,99 Millionen Menschen in Deutschland die erste Spritze - vergangene Woche waren es 2,19 Millionen, etwas mehr als halb so viele. Und das, obwohl die Priorisierung fiel und die Betriebsärzte mitimpfen.