Ich denke, so wie es jetzt aussieht, wird es eine Art von neoliberaler Abwicklung geben: Es wird vielleicht den Aufbau von Infrastruktur geben, aber es wird nichts nachhaltig hier vor Ort in Afrika entwickelt. So werden weitere Abhängigkeiten geschaffen. Die Covax-Initiative müsste begleitend lokal medizinisches Personal ausbilden.