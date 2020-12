Am Wochenende beginnt die große Impfkampagne in Deutschland: Rund 150.000 Dosen des Impfstoffs sollen am Samstag an die Bundesländer ausgeliefert werden, am Sonntag starten voraussichtlich die ersten Impfungen in Pflege- und Altenheimen. Das machen sich Betrüger für eine neue Masche zunutze: Aus mehreren Bundesländern berichtet die Polizei über ähnliche Fälle, in dem Betroffene meist aus ausländischen Callcentern angerufen werden. Die Trickbetrüger geben sich als Mitarbeiter von Krankenkassen, Arztpraxen oder Pharmafirmen aus und bieten Impfstoff gegen Geld an.