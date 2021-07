Insgesamt 17 Millionen Kinder, die vor allem in Konflikt- oder unterversorgten Gebieten leben, erhielten vermutlich im vergangenen Jahr keine einzige Impfung. Besonders stark gingen laut WHO und Unicef die Routine-Impfungen in Südostasien zurück. Diese Kinder seien nun gefährdet, vermeidbare Krankheiten wie den Masern, Polio oder Meningitis zu bekommen, sagte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus. Es sei daher dringender denn je, in die Impfung von Kindern zu investieren.