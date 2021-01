Gut eine Woche ist es her, dass die ersten Impfungen gegen das Coronavirus in der Europäischen Union angelaufen sind. Und auch in den USA ist die Impfkampagne bereits in vollem Gange. Zum Einsatz kommt überwiegend der Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer. In Russland setzt man dagegen auf das Vakzin Sputnik V. Wer impft womit und wie sehen die Ansätze der einzelnen Länder konkret aus? Ein Überblick: