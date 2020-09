Ein Grundschüler meldet sich im Unterricht. Symbolbild

Finnland hat seinen Beschluss, von Montag an alle Schulen zu schließen, aufgeweicht. Schüler in den ersten drei Jahrgängen dürften doch zur Schule gehen, wenn ihre Eltern sie nicht betreuen könnten, berichtete der finnische Rundfunk Yle.



Zuvor galt das Angebot nur für Eltern in bestimmten gesellschaftlichen Funktionen. Doch die Definition hatte Verwirrung gestiftet. Daher beschloss die Regierung nun, das Angebot auszuweiten, sollten Eltern keine Alternative haben.