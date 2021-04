Noch im Januar hatte Ministerpräsident Narendra Modi das Coronavirus in Indien für besiegt erklärt. Inderinnen und Inder seien dadurch verleitet worden, auf Maßnahmen zur Verringerung der Ansteckungsgefahr zu verzichten, sagte Dr. Krutika Kuppalli, Assistenzprofessorin für Medizin an der Abteilung für Infektionskrankheiten der Medical University of South Carolina in den USA.