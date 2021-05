Momentan, und da sind sich die Wissenschaftler einig, fehlt es noch an genügend Daten. Knapp 7.000 Fälle der Variante B.1.617, erstmals dokumentiert in Indien, sind in Großbritannien nachgewiesen. Das sind keine großen Zahlen, doch scheint es die dominante Virus-Variante geworden zu sein, die für den erstmals leichten Anstieg der Infektionszahlen in den vergangenen Tagen verantwortlich sein dürfte.