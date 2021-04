"Einige Mutationen im Erbgut dieser Variante liegen an den gleichen Positionen wie in dem von B.1.1.7 beziehungsweise in B.1.351 und P1" sagt Leif-Erik Sander, Leiter der Forschungsgruppe Infektionsimmunologie und Impfstoffforschung an der Berliner Charité.