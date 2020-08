Das Ergebnis des COVID-19 Snapshot Monitorings (COSMO) der Universität Erfurt zur Akzeptanz von Abstand- und Maskenregel ergab große Unterschiede in den Altersgruppen: Während sich die über 65-Jährigen mit 96 Prozent an die Abstand-, und mit 97 Prozent an die Maskenregel gehalten haben, gaben bei den 18 bis 29-jährigen 81 Prozent an, die Maske häufig oder immer getragen zu haben, knapp 70 Prozent haben häufig oder immer den empfohlenen Abstand eingehalten.