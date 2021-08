Pagel: Durch die hohen Corona-Zahlen hier in Großbritannien kennt eigentlich jeder in einen Infizierten seinem näheren Umfeld. Dadurch bekommt man die unmittelbaren Auswirkungen einer Infektion mit und wird im Alltag vorsichtiger. In Deutschland sind die Zahlen so niedrig, dass man eher keinen Corona-Infizierten kennt. Das wirkt sich auf das Verhalten aus.