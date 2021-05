Am fünften Tag in Folge entwickelt sich die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland rückläufig. Das Robert- Koch-Institut (RKI) gab die Zahl am Samstagmorgen mit 148,6 an. Noch am Montag waren 169,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche verzeichnet worden. So niedrig wie am Samstag lag die Sieben-Tage-Inzidenz seit Mitte April nicht mehr.