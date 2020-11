An der Universität Zürich wurde untersucht, welche Rolle Schulen beim Infektionsgeschehen spielen. 2.500 Zürcher Schulkindern wurden dabei auf Antikörper getestet. In dieser ersten Testphase wurde keine Häufung von SARS-CoV-2-Infektionen innerhalb der Schulen und Klassen festgestellt. Auf hundert Klassen gab es 67 Klassen mit keiner einzigen Ansteckung, 29 mit einer Ansteckung, drei Klassen mit zwei Ansteckungen und eine Klasse mit drei Ansteckungen. Die Wissenschaftler sehen dadurch die These gestützt, dass sich Kinder kaum in der Schule infizieren, sondern eher im privaten Umfeld, etwa in der Familie.