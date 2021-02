Doch muss es zwangsläufig so kommen? "Die Szenarien mit exponentiell steigenden Infektionszahlen durch die Variante stimmen nicht mit der Realität der Bekämpfung überein", sagt der Epidemiologe Klaus Stöhr im Gespräch mit ZDFheute. Der Experte, der früher in leitender Position bei der Weltgesundheitsorganisation WHO arbeitete, verweist auf die Erfahrungen in anderen Ländern: In Irland, Großbritannien oder Dänemark gehen die Infektionszahlen beispielsweise deutlich zurück - während gleichzeitig der Anteil der Mutante an den Infektionen steige.