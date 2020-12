Viele Fälle fließen erst später als Nachmeldungen in die Statistik ein. Aussagekräftiger als die täglich vom RKI vermeldeten Fallzahlen ist deshalb der 7-Tage-Schnitt. Er zeigt den täglichen Durchschnitt der Neuinfektionen in der vergangenen Woche und gleicht so Schwankungen am Wochenende aus.