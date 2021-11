Vor gut zwei Wochen kam der 77-Jährige mit Corona in die Klinik, vor fünf Tagen musste er ins künstliche Koma versetzt werden. Seitdem drehen und wenden sie seinen Körper im immergleichen Rhythmus, 16 Stunden Bauch, acht Stunden Rücken, um die Atmung zu unterstützen. Aber nun spricht er nicht mehr gut darauf an. Die Lunge sei nicht mehr so stabil, sagt Meister.