Die Warnung vor überlasteten Kliniken ist mancherorts schon real: Fünf nach einer Corona-Infektion schwer an Covid-19 erkrankte Menschen aus Thüringen müssen auf Intensivstationen anderer Bundesländer verlegt werden. Die Patienten aus dem Uniklinikum Jena und dem Krankenhaus Greiz sollten in Kliniken in Bayern und in Norddeutschland gebracht werden.