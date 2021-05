Mit Voranschreiten der Impfkampagne in Deutschland verbreitet sich Optimismus, dass die Lage weniger prekär werden könnte. Knapp 5.000 der rund 21.000 Intensivpatienten sind aufgrund einer Corona-Infektion in Behandlung. Wirft man einen Blick in die Statistik des Intensivregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi), können Zweifel an diesem Optimismus aufkommen.