In den vergangenen Wochen ist die Zahl der Covid-Intensivpatient*innen kontinuierlich gestiegen. So berichtet die Uniklinik Bonn, dass sich diese "in den vergangenen drei Wochen in etwa verdoppelt" habe. Dabei kommen in letzter Zeit überwiegend ältere Erkrankte auf die Intensivstation. Vor allem der Anteil der über 60-Jährigen ist seit September deutlich gestiegen.